Kernkomponenten der Technikumsanlage sind der Highspeed-Extruder 75 T6.1, der Starextruder 120-40 und das Multi-Touch-Glättwerk mit einer Breite von 1.400 mm. In Gänze besteht die Extrusionsanlage aus den beiden Hauptextrudern und einem 45 mm-Coextruder, jeweils mit Mehrkomponenten-Dosiereinrichtung, Schmelzepumpe und Siebwechsler, einem Feedblock für B-, AB-, BA- oder ABA-Schichtaufbauten sowie dem Multi-Touch-Glättwerk mit anschließendem Wickler. Je nach Konfiguration erreicht die Linie eine maximale Ausstoßleistung von 1.900 kg/h bei PP und PS und rund 1.200 kg/h für PET bei Liniengeschwindigkeiten von bis zu 120 m/min. Für verschiedene Materialien geeignet Bei Technikumsversuchen werden in Abhängigkeit der Produktspezifikation die passenden Maschinenkomponenten kombiniert. Sollen Materialien, wie beispielsweise PS, PP oder PLA zu Folien verarbeitet werden, wird vornehmlich der Highspeed-Extruder als Hauptextruder eingesetzt. Die kompakte Verarbeitungsmaschine mit einem Schneckendurchmesser von 75 mm und einer Verfahrenslänge von 40 D hat einen geringen Energieverbrauch bei gesteigerter Leistung. Highspeed-Extruder sorgen für optimale Schmelzeeigenschaften und erlauben rasche Produktwechsel. Für die Herstellung von PET-Folien aus Neu- oder Recyclingware empfiehlt sich der Einsatz des Starextruders. Der Einschneckenextruder mit Planetwalzen-Mittelteil verarbeitet die Schmelze sehr schonend und erreicht durch eine große Schmelzeoberfläche im Mittelteil eine enorme Entgasungs- und Dekontaminationsleistung. "Gerade bei der Verarbeitung von Recyclingware überzeugt der Starextruder, da die flüchtigen Bestandteile der Schmelze sicher entzogen werden. Die Möglichkeiten, die dieses System insbesondere im Bereich der Circular Economy bieten kann, sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft", betont Dr. Henning Stieglitz, technischer Geschäftsführer BD Extrusion Holding. Multi-Touch-Glättwerk sichert Folienqualität Unabhängig vom Rohstoff, sorgt das Multi-Touch-Glättwerk für eine gute Folienqualität. Das besondere Funktionsprinzip dieses Glättwerktyps erlaubt zum einen eine nahezu simultane Abkühlung der Folien- bzw. Plattenober- und unterseite, wodurch eine erheblich verbesserte Transparenz und Planlage erzielt wird. Zum anderen können die Toleranzen aufgrund der größeren Anzahl wirksamer Walzenspalte deutlich verringert werden. Reduktionen von 50 bis 75 Prozent sind hier möglich. Die beiden Hauptwalzen der Vorkalibrierung sind in der für die PET-Verarbeitung optimalen 45°-Position angeordnet. Die Verpackungsbranche beschäftigt sich derzeit mit vielen Fragestellungen rund um die Recyclingfähigkeit ihrer Produkte. Monoprodukte mit passendem Eigenschaftsprofil, alternative Materialkombinationen oder Biokunststoffe sind nur einige Themen, die im Zusammenhang mit dem "Design for Recycling" eine Rolle spielen. Dazu Dr. Stieglitz: "Wir sind sicher, dass wir mit der neuen Technikumsanlage nicht nur unsere Maschinenkompetenz in diesem Sektor unter Beweis stellen, sondern unseren Kunden auch den besonderen Service bieten, mit uns gemeinsam optimierte Folien unter Produktionsbedingungen herstellen und anschließend testen zu können." (sf)

Den vollständigen Artikel lesen ...