Der Fachkräftemangel zwingt Unternehmen, verstärkt im Netz nach Nachwuchs zu suchen. Davon profitiert das Karrierenetzwerk Xing.

Das Karrierenetzwerk Xing profitiert weiter stark von der Suche der Unternehmen nach Fachkräften. In den ersten drei Monaten des Jahres erhöhte das Jobportal seinen Umsatz und Gewinn deutlich. Die Erlöse legten um 18 Prozent auf 62,6 Millionen Euro zu, wie Xing am Freitag in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

