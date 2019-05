(Neu: Kursentwicklung, weiterer Expertenkommentar.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - BASF hat am Freitag nur kurz von den jüngsten Geschäftszahlen profitiert. Nach einem freundlichen Start gaben die Aktien des Chemiekonzerns ihre Gewinne schnell wieder ab - zuletzt notierten sie 0,33 Prozent tiefer und knüpften damit an ihre Lethargie der vergangenen Tage an. Ein Händler sprach von einem durchwachsenen ersten Quartal und verwies auf Unternehmensaussagen zu einer Abschwächung der Nachfrage wichtiger Kunden.

Die Flaute am Automarkt sowie der Zollstreit zwischen den USA und China drückten erneut kräftig auf den Konzerngewinn. Während die Segmente mit Basischemikalien und Kunststoffen deutlich schlechter liefen, verzeichnete das Unternehmen kräftige Zuwächse im Agrarchemiegeschäft dank eines Milliarden-Zukaufs von Bayer im vergangenen Jahr. Letzteres habe stark abgeschnitten, lobte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi./gl/zb

