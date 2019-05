Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430) erzielt im ersten Quartal Umsätze auf Vorjahresniveau. "In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist FUCHS erwartungsgemäß schwach in das Jahr 2019 gestartet. Im Vergleich zu dem sehr starken ersten Quartal 2018 sehen wir in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Dabei profitierten wir einmal mehr von unserer weltweiten Präsenz: Umsatzrückgänge auf den von einer schwachen Automobilnachfrage betroffenen Märkten Deutschland und China wurden durch das fortgesetzte Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika kompensiert.Die Kosten stiegen vor dem Hintergrund unserer Wachstumsinitiative planmäßig an und resultierten in einem EBIT in Höhe von 77 Mio EUR (92), ein Rückgang um 16% gegenüber Vorjahr.Mit Zuversicht und Blick nach vorne halten wir an unseren Investitionen in zukünftiges Wachstum und Effizienzsteigerungen fest", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

FUCHS auf einen Blick

in Mio EUR

Q1 2019

Q1 2018 (1)

Abw. %

Umsatz (2)

643

643

0

Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA)

400

415

-4

Asien-Pazifik

171 ...

