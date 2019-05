Bei Aves One gab es Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Doch der Reihe nach - wie lief 2018? Da verweist Aves One auf ein "Rekordjahr". Und zwar stieg der Umsatz demnach um beachtliche 45% auf 77,7 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg sogar um 88%, von 29,1 Mio. Euro auf 54,7 Mio. Euro. Das bereinigte EBT fiel mit 5,3 Mio. Euro deutlich geringer aus. Hier verweist Aves One auf einmalige Sondereffekte aus "Rechtsstreitigkeiten" ...

