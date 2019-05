LPKF ist Lasersystemhersteller und hatte einige Mühe in den letzten Jahren mit seiner Kenntnis der Technik das Produktportfolio auszubauen. Inzwischen auch im Sektor Solar- und Schweisstechnik. Die Umsatzprognosen steigen auf 130 bis 135 Mio. Euro und der Kurs ist bereits von 5,50 auf knapp 9 Euro gestiegen, doch Warburg Research hebt das Kursziel auf 11 Euro an. Vom Qualitätsstandard her gesehen ist LPKF durchaus in der Lage in die Größenordnungen von 160 bis 180 Mio. Euro Umsatz vorzustoßen. So die Meinungen im Umkreis von LPKF, Hannover.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info