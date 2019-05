FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 490 (520) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES NETWORK INTL WITH 'BUY' - TARGET 700 PENCE - BERENBERG RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3510 (3040) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1585 (1475) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3600 (3000) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES UNILEVER PLC TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5060 (4325) P - CS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2350 (1610) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1550 (1520) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.12% TO 7362 (CLOSE: 7351.31) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6700 (6820) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 805 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LANCASHIRE HLDGS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 696 (682) PENCE - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7500 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2000 PENCE - UBS CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 330 (390) PENCE - UBS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3250 (3000) PENCE



