Zürich (ots) - Die Nominierten für den Titel "Zukunftsträger 2019

- Berufsbildner des Jahres" sind bekannt. Die Titelanwärter stammen

aus den Kategorien Koch/Köchin,

Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in), Restauration und Fleischfach.

Vorgeschlagen wurden die Berufsbildner von ihren Lernenden. Die

Sieger werden am 2. September 2019 gekürt.



Mit der Auszeichnung "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres"

würdigen die Bischofszell Nahrungsmittel AG und GastroSuisse, der

Verband für Hotellerie und Restauration, einmal im Jahr das besonders

grosse Engagement in der handwerklichen Berufsbildung. Vergeben wird

der Preis in den Kategorien Koch/Köchin, Restaurationsfachmann/-frau,

Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in) sowie Fleischfachmann/-frau.

Pro Kategorie ist er mit 10'000 Franken dotiert.



Das sind die Nominierten



Für den Titel "Zukunftsträger 2019 - Berufsbildner des Jahres"

sind in diesem Jahr nominiert:



Kategorie Koch/Köchin



Jorge Batista, Stadtspital Triemli, 8063 Zürich ZH

Pascal Egli, Landgasthof Seelust, 9322 Egnach TG

Rolf Fuchs, Restaurant Panorama Hartlisberg, 3612 Steffisburg BE



Kategorie Restaurationsfachmann/-frau



Fabian Aegerter, Waldmannsburg, 8600 Dübendorf ZH

Angela Hug, Hotel Seerausch, 6375 Beckenried NW

Ursina Ponti, Hotel Schweizerhof Luzern, 6002 Luzern LU



Kategorie Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in)



Jürgen Mielke, Sutter Begg AG, 4142 Münchenstein BL

Lucia Röllin, Bäckerei Mohn AG, 8583 Sulgen TG

Richard Wanger, Wanger, 9494 Schaan FL



Kategorie Fleischfachmann/-frau



Robert Berwert, Metzgerei Berwert AG, 8868 Oberurnen GL

Christian Rufer, Bigler AG Fleischwaren, 3294 Büren an der Aare BE

Martin Schwander, Metzgerei Schwander, 3132 Riggisberg BE



Die Nominierten werden in den nächsten Wochen von den

Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird

ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Berufsbildner werden am

Montag, 2. September 2019, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die

feierliche Preisverleihung, zu der über 450 Gäste erwartet werden,

wird moderiert von Mona Vetsch.



GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband

mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26

Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe

gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes und bildet ungefähr

8000 Lernende aus.



