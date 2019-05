Die Investment-Holding Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett hat Amazon-Aktien ins Portfolio aufgenommen. Buffett sagte, er sei ein Fan - und "ein Idiot" gewesen, nicht früher gekauft zu haben.

Am Samstag ist es wieder soweit: Rund 40.000 Berkshire-Hathaway-Aktionäre werden in das Health Center in Omaha pilgern, um den Worten ihres Star-Investors Warren Buffett und seiner rechten Hand Charlie Munger (95) zu lauschen. Und viele werden darauf hoffen, dass beide etwas mehr über ihr jüngstes Investment verraten: Warren Buffett hatte am Donnerstag im US-Sender CNBC überraschend erklärt, seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway habe sich erstmals Aktien des weltgrößten Onlinehändlers Amazon zugelegt. Zur Höhe des Engagements machte Buffett keine Angaben, dies werde im nächsten Quartalsbericht stehen, der noch im Mai erscheinen soll.

Die wegen ihres Gespürs ...

