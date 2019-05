Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Adidas-Management sieht sich auf Kurs, die selbst gesetzten Ziele bis Jahresende bzw. bis 2020 zu erreichen. Bis Ende 2019 sollen die Produktionsengpässe für den US-Markt und die schwächelnden Umsätze in Europe gelöst sein, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Bis 2020 soll die Fitnesstochter Reebok nicht nur profitabel sein, sondern auch wieder wachsen, und beim Online-Umsatz sollen die 4 Milliarden Euro geknackt sein, so Rorsted.

Exzellente 1Q-Margen keine Projektion für Gesamtjahr

CFO Harm Ohlmeyer warnte allerdings vor zu hohen Erwartungen, die exzellenten Margen des ersten Quartals als Indikation für das Gesamtjahr zu nehmen. "Die Marge im ersten Quartal ist keine Projektion für das Gesamtjahr", so Ohlmeyer. Manche Analystenhäuser sehen aufgrund der starken Margenverbesserungen im ersten Quartal auf Werte oberhalb der Jahresprognose bereits Spielraum, die Unternehmensprognose im Jahresverlauf anzuheben. Sowohl die Bruttomarge wie auch die EBIT-Marge hatten die Analystenschätzungen im Quartal übertroffen.

Maßnahmen zur Beseitigung der Engpässe und Verbesserung in Europa

Mit den Maßnahmen, die das Unternehmen in Bezug auf die Engpässe initiiert habe, "werden wir bis Jahresende wieder zur normalen Situation zurückgekehrt sein", so Rorsted. Unter anderem bestünden diese in einer besseren Zuordnung einzelner Produkte zu den Zielländern, zusätzlicher Luftfracht, einer kurzfristigen Beschleunigung der Produktionskapazitäten und mittelfristig dem Zukauf von Produktionskapazitäten. Es dauere insgesamt neun bis 12 Monate, die Mängel zu beheben, deshalb werde man den meisten Fortschritt erst im Schlussquartal sehen, sagte Rorsted.

Adidas hatte wegen der Produktionsengpässe in Asien, aufgrund derer die derzeit hohe Nachfrage im US-Markt nach Adidas-Sportkleidung im Mittelpreisesegment nicht so schnell erfüllt werden kann, die Umsatzprognose für das erste Halbjahr auf währungsbereinigt 3 bis 4 Prozent Wachstum gesenkt, auf Jahressicht werde der Engpass den Umsatz um etwa 200 bis 400 Millionen Euro kappen. Dies bekräftigte Rorsted.

Auch die Maßnahmen, die Adidas in Europa initiiert hat, sollten "angemessen sein", den Umsatzrückgang bis Jahresende wieder umzudrehen.

Reebok wird unterschiedliche Quartale vor sich haben

Mit der Umsatzentwicklung bei Reebok - der Umsatz schrumpfte, die Margen verbesserten sich - sei Adidas im ersten Quartal nicht zufrieden gewesen. Rorsted bekräftigte, dass Reebok bis 2020 auch wieder nachhaltig wachsen soll, auf dem Weg dahin werde man allerdings sehr unterschiedliche Quartale sehen. Reebok war bereits 2018 das erstmals in Jahren leicht profitabel.

Der CEO und CFO bekräftigten das Ziel, den Online-Umsatz bis 2020 auf 4 Milliarden Euro zu steigern, 2018 betrug der knapp 2,1 Milliarden Euro. Dafür seien keine zusätzlichen Investitionsprogramme notwendig, so Rorsted, man habe früh vor drei bis vier Jahren damit angefangen, in den letzten Jahren seien 70 bis 80 Prozent der Neueinstellungen Digitalexperten gewesen.

