Der amerikanische Energiekonzern Duke Energy Corp. (ISIN: US26441C2044, NYSE: DUK) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,9275 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 17. Juni 2019 (Record date: 17. Mai 2019). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 3,71 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 89,81 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2019) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...