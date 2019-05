Barkerville Gold Mines Ltd. meldete die Ergebnisse von acht neuen Bohrungen des Explorationsprogramms auf der Island-Mountain-Liegenschaft im Cariboo-Goldprojekt in British Columbia in Kanada. Das Cariboo-Goldprojekt umfasst 1.950 Quadratkilometer entlang einer Streichlänge von 67 Kilometern, einschließlich mehrerer ehemaliger Minen.



Einige Höhepunkte der Bohrergebnisse lauten wie folgt:



? Bohrloch IM-19-019: 10,76 g/t Gold über 20 m; darin 157,5 g/t Gold über 1,25 m ? Bohrloch IM-19-020: 162,5 g/t Gold über 0,5 m ? Bohrloch IM-19-023: 21,97 g/t Gold über 4,05 m; darin 87,6 g/t Gold über 0,75 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de