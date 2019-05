Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten, in denen Anleger für Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) mehr bezahlen mussten als für Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD), gehören schon längst der Vergangenheit an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...