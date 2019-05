Hamburg (ots) -



Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im neuen stern Crime-Podcast "Spurensuche" helfen Ermittler und Spezialisten, das auf den ersten Blick Unbegreifliche begreiflich zu machen. stern Crime-Redaktionsleiter Giuseppe Di Grazia trifft für die zehn Folgen der ersten Staffel die besten Experten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und ihre speziellen beruflichen Herausforderungen erzählen.



Bei ihrer Arbeit beschäftigt die Kriminalisten nicht nur die Frage, wer Täter und Opfer ist, sondern auch immer die Geschichte hinter der Straftat, in der ganz unterschiedliche Menschen vorkommen, mit ganz eigenen Biografien und Motiven. Es geht ihnen dabei nicht um Rechtfertigungen, sondern um Erklärungen. Nicht um Verständnis, sondern ums Verstehen. Für den Podcast spricht Crime-Macher Di Grazia mit dem Profiler Alexander Horn, der Psychiaterin und Gutachterin Hanna Ziegert, dem Rechtsmediziner Klaus Püschel, dem Aussagepsychologen Max Steller, dem Gefängnisarzt Joe Bausch und weiteren renommierten Ermittlern und Spezialisten.



Guiseppe Di Grazia: "Die Idee für den Podcast entstand, weil die Experten-Interviews und die Rubrik "Der Spezialist" bei stern Crime zu den beliebtesten und am meisten gelesenen Artikeln gehören. Mit "Spurensuche" möchten wir die Erkenntnisse und Erfahrungen der Ermittler und Spezialisten noch erlebbarer machen."



Zielgruppe sind alle Hörer, die eine Affinität zu wahren Kriminalfällen, aber auch zu fiktionalen Krimis haben; alle Hörer, die sich eine Mischung aus Spannung, Unterhaltung und Hintergrundwissen durch Ermittler und Spezialisten erhoffen.



Der Podcast "Spurensuche" startet heute. In der ersten Folge erzählt Fallanalyst Horn über die Logik des Mordens, verräterische Tatorte und wie er den Maskenmann überführte. Der stern Crime-Podcast erscheint wöchentlich und wird auf stern.de, AudioNow, iTunes, Spotify und weiteren Plattformen abrufbar sein.



