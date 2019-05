Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Zahlen in dem Länderportal Föderal Erneuerbar der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zur Elektromobilität zeigen, dass Hamburg eine Vorreiterstadt in Sachen Elektromobilität ist. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE): Gemessen an der gesamten Pkw-Flotte fahren hier die meisten Elektroautos, noch vor den Automobilländern Bayern und Baden-Württemberg. ...

