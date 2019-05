Der Euro hat am Freitag vor neuen Zahlen vom amerikanische Arbeitsmarkt leicht nachgegeben. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1212 Dollar festgesetzt.

Neue Inflationsdaten aus der Eurozone sorgten im Vormittagshandel nicht für nennenswerte Kursbewegung. Analysten schenkten den Daten aber Beachtung, weil sowohl die allgemeine Teuerung als auch die um stärker schwankende Komponenten bereinigte Inflation deutlich anstiegen. Bankökonomen führten dies jedoch vor allem auf einmalige Effekte infolge der diesjährigen Lage des Osterfestes zurück.

Im Nachmittagshandel rücken amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Es wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem erneut soliden Beschäftigungsaufbau und einem leicht anziehenden Lohnwachstum. Letzteres ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die über Zinsanhebungen erst dann wieder nachdenken dürfte, wenn sich die Inflation nennenswert beschleunigt./bgf/jsl/mis

ISIN EU0009652759

AXC0164 2019-05-03/12:59