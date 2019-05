Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Ceconomy von 3,50 auf 5,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Lars Lusebrink sieht die Papiere des Elektronikhändlers in einer am Freitag vorliegenden Studie weiter skeptisch. Das neue Management müsse erst wieder Vertrauen aufbauen. Zudem fehle es an Details zum neuen Effizienzprogramm. Das höhere Kursziel begründet er mit optimistischeren Mittel- und Langfristprognosen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 08:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 09:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-05-03/13:02

ISIN: DE0007257503