Im Jänner 1999 wurde der Euro geboren, zuerst elektronisch, als Buchgeld. Drei Jahre später, am 1. Jänner 2002, wurde die Gemeinschaftswährung dann auch als Bargeld eingeführt und löste in Österreich damit den Schilling ab. Im ganzen Euroraum und auch in Österreich ist seit damals der Bargeldumlauf angewachsen - besonders ...

