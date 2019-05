Kaizene: Afrika muss die Investitionen in leistungsstarke Infrastrukturen, welche die Anforderungen moderner Volkswirtschaften erfüllen, steigern DGAP-News: Kaizene / Schlagwort(e): Sonstiges Kaizene: Afrika muss die Investitionen in leistungsstarke Infrastrukturen, welche die Anforderungen moderner Volkswirtschaften erfüllen, steigern 03.05.2019 / 13:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung Afrika muss die Investitionen in leistungsstarke Infrastrukturen, welche die Anforderungen moderner Volkswirtschaften erfüllen, steigern Abidjan - Am 10.-11. Oktober 2019 wird die 6. Auflage der BCW (Building and Civil engineering Works) and Infrastructure-Konferenz in Addis Abeba (Äthiopien) stattfinden. Bei der Konferenz soll untersucht werden, wie öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entwickelt werden können und wie der Infrastrukturausbau auf eine besser angepasste und dynamischere Weise gefördert und Afrika durch das Aufzeigen verschiedener Investmentmöglichkeiten als erste Adresse für Investoren positioniert werden kann. Der Erfolg der Bestrebungen der afrikanischen Staaten nach Wachstum, Entwicklung und Wandel hängt von der effektiven Umsetzung von innovativen politischen Konzepten zur Gewährleistung ihrer kontinentalen und globalen Integration ab. Bei der BCW and Infrastructure-Konferenz werden über 300 Delegierte aus dem gesamten Kontinent erwartet. Geleitet wird die Veranstaltung von Kaizene International, einem in London und Abidjan ansässigen Unternehmen, das die jährliche Konferenz über Infrastruktur und öffentliche Bauvorhaben organisiert und sich darüber hinaus mit dem Aufbau von Kapazitäten durch Schulung und Coaching sowie der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen befasst. "Frauen in Afrika müssen in den meisten Bereichen (einschließlich Infrastruktur) stärker vertreten sein; sie müssen stärker in die Entscheidungsfindung sowie die Planung von Infrastrukturprojekten und -programmen eingebunden werden", erklärte die Afro-Optimistin und -Realistin Lynda Aphing-Kouassi, Gründerin von Kaizene. Sie ist bekannt dafür, dass sie sich besonders leidenschaftlich für den Beitrag von Frauen und jungen Leuten zum Wachstum und zur Entwicklung des Kontinents einsetzt, und sie hat die obigen Themen zu ihrer Domäne erklärt. Schwerpunkte der 6. Auflage der BCW and Infrastructure-Konferenz: - Entwicklung von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) - Entwicklung von Infrastruktur, Hoch- und Tiefbau auf eine dynamischere und besser angepasste Weise - Förderung des afrikanischen Kontinents als erste Adresse für Investitionen - Intensivierung der Produktion der Unternehmen - Ausweitung der Investitionsvorhaben Laut der Afrikanischen Entwicklungsbank ist der industrielle Rückstand des Kontinents hauptsächlich auf die fehlende Infrastruktur zurückzuführen. Damit Afrika die Herausforderungen der Globalisierung meistern und die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der UNO erreichen kann, sind stärkere Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Über Kaizene Kaizene International ist ein in London und Abidjan ansässiges Unternehmen, das eine jährlich stattfindende Konferenz über Infrastruktur und öffentliche Bauprojekte abhält und sich mit dem Aufbau von Kapazitäten durch Schulung und Coaching sowie der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen befasst. Kaizene versteht sich als Katalysator für staatliche und Privatunternehmen, um ihre Dienste für die Kunden und ihren Qualitätsansatz zu verbessern. Hierzu bietet Kaizene Module und verschiedene Schulungskurse an. Die von erfahrenen Fachleuten erstellten Kurse berücksichtigen das Image, die Vision und die Ziele Ihres Unternehmens, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Kaizene kann maßgeschneiderte Schulungsprogramme entwickeln oder spezifische Coachingaufgaben übernehmen und die Firmenphilosophie für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen entwickeln. Herausgegeben durch die Africa Communications Media Group im Namen von Kaizene Kontakt für Medienanfragen: Lasi Mashaba lasi@africacommunicationsgroup.com +27 71 791 9818 03.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 807031 03.05.2019 AXC0172 2019-05-03/13:25