FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China und Japan waren die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

MONTAG: In Großbritannien, Japan und Südkorea wird an den Börsen feiertagsbedingt nicht gehandelt.

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.926,90 +0,32% +17,29% Euro-Stoxx-50 3.501,97 +0,37% +16,68% Stoxx-50 3.198,20 +0,63% +15,87% DAX 12.386,34 +0,33% +17,31% FTSE 7.410,98 +0,81% +9,26% CAC 5.551,93 +0,24% +17,36% Nikkei-225 0,00 0% +11,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,02 -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,69 61,81 -0,2% -0,12 +31,5% Brent/ICE 70,41 70,75 -0,5% -0,34 +27,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,31 1.270,54 -0,0% -0,24 -1,0% Silber (Spot) 14,65 14,64 +0,1% +0,01 -5,4% Platin (Spot) 851,28 849,50 +0,2% +1,78 +6,9% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,3% +0,01 +5,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Freitag zum Start im Plus erwartet. Allerdings könnten die aktuellen Indikationen noch drehen, denn vor Handelsbeginn wird der Arbeitsmarktbericht für April vorgelegt, bei dem Experten einen Stellenaufbau von 190.000 erwarten. Mit dem Bericht wird auch über die Stundenlöhne und damit ein Maß der Teuerung informiert. Da mit den jüngsten Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell die Geldpolitik wieder stark im Fokus steht, werden Konjunktur- und gerade auch Inflationsdaten gegenwärtig stark beachtet. Unter den Einzelwerten steigen Amazon vorbörslich um 2 Prozent. Am Vorabend teilte Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett mit, dass sein Haus einen Amazon-Anteil gekauft hat. Unter den Berichtsunternehmen vom späten Donnerstag hat Arista Networks mit dem Ausblick enttäuscht, die Aktie stürzt um 13 Prozent ab. Auch Activision Blizzard lieferte keinen überzeugenden Ausblick und hat beim Umsatz die Erwartung verfehlt. Die Aktie verliert knapp 5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +196.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% zuvor: +0,14% 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 56,1 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Börsen ziehen vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Freitagmittag leicht an. Im Konsens wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im April 190.000 neue Stellen gegenüber dem Vormonat geschaffen hat. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,8 Prozent verharren. Interessant ist die Entwicklung der Stundenlöhne: Hier wird mit einem Anstieg von 0,30 Prozent gerechnet. Adidas hat mit sehr starken Zahlen überrascht, worauf der Kurs um 6,6 Prozent springt. BASF hat zwar rund ein Viertel weniger verdient, dies bewegt sich aber angesichts der schwachen Nachfrage aus dem Autosektor im erwarteten Rahmen. Die Aktie zieht leicht um 0,1 Prozent an. Von schwachen Zahlen sprechen Marktteilnehmer mit Blick auf Fuchs Petrolub. Die Aktie verliert 2,3 Prozent. Die Geschäftszahlen der Societe Generale seien nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, heißt es im Handel. Entsprechend geht es um 2,6 Prozent nach oben. Auch die britische HSBC hat die Erwartungen geschlagen, der Kurs legt um 2,8 Prozent zu. Siltronic steigen um 5,3 Prozent, nachdem der Wafer-Hersteller seine Prognose bestätigt hat. Air France-KLM hat höher als erwartete Verluste im ersten Quartal ausgewiesen, worauf es für die Aktie um 3,7 Prozent abwärts geht. Im Sog von Air France verlieren Lufthansa 2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1155 -0,16% 1,1166 1,1176 -2,7% EUR/JPY 124,36 -0,18% 124,49 124,70 -1,1% EUR/CHF 1,1381 -0,07% 1,1390 1,1398 +1,1% EUR/GBP 0,8580 +0,08% 0,8571 0,8581 -4,7% USD/JPY 111,50 -0,02% 111,48 111,56 +1,7% GBP/USD 1,3000 -0,24% 1,3028 1,3023 +1,9% Bitcoin BTC/USD 5.667,51 +4,99% 5.507,76 5.404,76 +52,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Umsätze waren abermals dünn, denn die wichtigen Handelsplätze in Tokio und China waren erneut feiertagsbedingt geschlossen. Dort, wo gehandelt wurde, hielten sich die Anleger zurück. Zum einen wurde bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA noch immer keine Einigung erzielt, auch wenn beide Seiten seit Wochen immer wieder von Fortschritten berichten. Zum anderen hätten die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, sagten Händler. Powell hatte sinngemäß gesagt, die Fed sehe aufgrund der soliden Wirtschaftslage keinen Grund, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Am Aktienmarkt im Seoul büßte der Kospi 0,7 Prozent ein. In Hongkong machte der Hang-Seng-Index (HSI) anfängliche Verluste mehr als wett und zeigte sich im späten Handel 0,3 Prozent höher. Zu verdanken war die Erholung des HSI den überraschend guten Zahlen der Bank HSBC. Die schwergewichtete Aktie zog nach Vorlage der Zahlen an und legte um etwa 2,5 Prozent zu. An der australischen Börse zeigte sich der S&P/ASX-200 kaum verändert, gebremst von Verlusten im Energiesektor, der 1,3 Prozent abgab.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Freitag die Prämien der Kreditausfallversicherungen (CDS) für europäische Staats-und Unternehmensanleihen. Im Vorfeld des monatlichen US-Arbeitsmarktberichtes und damit möglicher neuer Indikationen für die künftige US-Zinsentwicklung halten sich Marktteilnehmer zurück. Dazu bestimmt die Berichtssaison die Tendenz bei den Einzelunternehmen, Untenehmensanleihen stehen damit stärker im Fokus als Staatsanleihen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi bekräftigt Ausblick nach schwachem Jahresstart

Audi hat den Ausblick auf das laufende Jahr trotz eines schwachen ersten Quartals bestätigt. Der Premiumhersteller will die Umsätze bei moderat steigenden Verkäufen leicht steigern. Die operative Rendite soll zwischen 7 und 8,5 Prozent liegen. Audi peilt strategisch eine Marge von 9 bis 11 Prozent an. Im laufenden Jahr sei die zweite Stufe des Abgasmessverfahrens WLTP "eine Herausforderung", teilte Audi mit.

VW-Kernmarke bekräftigt Ausblick nach starkem Jahresstart

Volkswagen hat den Ausblick für die Kernmarke nach einem starken Jahresstart für dieses Jahr und bis 2022 bekräftigt. Dieses Jahr soll das operative Renditeziel von 4 bis 5 Prozent erreicht werden, kündigte das Unternehmen an. Für die zweite Stufe der Umstellung auf das Abgasmessverfahren WLTP rechnet VW im Volumengeschäft um Passat und Golf 2019 "nicht mit signifikanten finanziellen Auswirkungen". Bis 2022 soll die Marge dann wie geplant auf mindestens 6 Prozent steigen.

Telekom und Deutsche Flugsicherung gründen Droniq

Die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung (DFS) wollen in dem potenziell milliardenschweren Markt für kommerziell betriebene Drohnen an einem Strick ziehen. Wie ein Telekom-Sprecher der Wirtschaftswoche bestätigte, hätten die beiden dafür das Gemeinschaftsunternehmen Droniq gegründet, an dem die DFS die Mehrheit halte.

BASF bereitet sich für eventuelle neuerliche Rhein-Krise vor

BASF hat nach Aussage von Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel für ein neues Niedrigwasser auf dem Rhein Vorsorge getroffen. So habe man die Kühlung der Anlagen am Standort unabhängiger vom Flusswasser gemacht, sagte Engel in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Überdies habe man die Lagerkapazitäten am Stammsitz erhöht, um eventuelle Engpässe bei der Rohstoffversorgung und beim Abtransport der Chemieprodukte besser überbrücken zu können.

Adidas toppt Erwartungen und bekräftigt Prognose

Adidas hat im ersten Quartal den operativen Gewinn dank Margenverbesserung prozentual zweistellig und überproportional zum Umsatz gesteigert und übertraf damit die Erwartungen. Der Umsatz litt unter den bereits angekündigten Produktionsengpässen in Asien. Deshalb kann der Herzogenauracher Sportartikelhersteller die derzeit hohe Nachfrage im US-Markt nach Sportbekleidung im Mittelpreissegment nicht so schnell bedienen wie erhofft. Positiv wirkten sich hingegen prozentual zweistellige Umsatzzuwächse in China und bei E-Commerce aus. Adidas bekräftigte die Prognosen für das Gesamtjahr.

Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn stützt sich auf vier Kronzeugen - Medien

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2019 07:00 ET (11:00 GMT)

Im Dieselskandal wollen einem Medienbericht zufolge vier Kronzeugen gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn aussagen. Sie sollen vor Gericht bezeugen, dass Winterkorn schon vor Bekanntwerden der Abgasmanipulationen durch die US-Umweltbehörde davon wusste, wie die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichteten. Die vier Zeugen der Anklage sind demnach alle ranghohe VW-Mitarbeiter und selbst Beschuldigte im Verfahren.

Kundenzulauf bringt Karrierenetzwerk Xing weiter voran

Der Karrierenetzwerk-Betreiber Xing erfreut sich wachsender Beliebtheit. Vor allem der Geschäftsbereich B2B E-Recruiting, der Personalabteilungen bei der Suche nach Fachkräften hilft, verhalf im ersten Quartal zu mehr Umsatz und Gewinn.

Dic Asset AG steigert Ertragskraft im 1. Quartal deutlich

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat seine Ertragskraft im ersten Quartal weiter gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Während die Bruttomieteinnahmen mit 254,5 Millionen Euro geringfügig unter Vorjahr lagen, legten die FFO (Funds From Operations) - eine gängige Kennziffer in der Immobilienbranche für die operative Ertragskraft - um 25 Prozent auf 17,0 Millionen Euro zu.

Koenig & Bauer tiefer in den roten Zahlen

Der Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer ist im ersten Quartal 2019 tiefer in die Verlustzone gerutscht. Der höhere Auftragseingang stimmt das im SDAX notierte Unternehmen aber zuversichtlich, die Ziele 2019 zu schaffen.

Grenke bestätigt nach Gewinnsteigerung Ziele 2019

Der Leasing- und Factoring-Anbieter Grenke ist mit Schwung in das neue Jahr gestartet und sieht sich bei seinen Zielen im Plan. Das operative Ergebnis stieg im Auftaktquartal um 16,2 Prozent auf 41,5 Millionen Euro. Der Gewinn legte um 13,6 Prozent auf 33,6 Millionen Euro zu. Grenke spricht zudem von einer soliden Bilanzstruktur.

Rhön-Klinikum nach Umsatz- und Ergebnisanstieg zuversichtlich

Der Klinikbetreiber Rhön-Klinikum hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und sieht sich beim Erreichen seiner Ziele 2019 im Plan. Die Vorbereitungen für die gemeinsame Gesellschaft mit dem Schweizer Telemedizinpionier Medgate in Deutschland liefen auf Hochtouren, hieß es.

Asklepios Kliniken wegen hoher Investionen mit weniger Gewinn

Der Klinikkonzern Asklepios hat 2018 umfangreich in Mitarbeiter und den Aufbau neuer Geschäftsfelder investiert. Dies drückte den Gewinn nach Steuern. 2019 soll er wieder leicht zulegen. Der Nachsteuergewinn ging den Angaben zufolge 2018 auf 171,1 von 194,1 Millionen Euro zurück, bei einer Marge von 5,0 nach 6,0 Prozent.

Nordex erhält weiteren Auftrag für Projekt Syvash in der Ukraine

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat den Auftrag über 113,1 Megawatt für die Endausbaustufe des Windparks "Syvash" in der Ukraine erhalten. Das Unternehmen liefert weitere 29 Turbinen der Baureihe N131/3900 für den Windpark an der Nordküste des Sywaschsees.

Ziegelhersteller Wienerberger bestätigt nach starkem Start Prognose

Gute Marktbedingungen und günstiges Wetter haben dem Ziegelhersteller Wienerberger im ersten Quartal 2019 in die Karten gespielt. Zudem sei das Sparprogramm Fast Forward 2020 voll auf Kurs. Das Unternehmen aus Wien ist daher "sehr zuversichtlich", die EBITDA-Prognose für 2019 von 560 bis 580 Millionen (einschließlich IFRS 16-Effekte) zu erreichen.

Novo Nordisk verdient im 1. Quartal mehr als erwartet

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen weniger verdient, die Markterwartungen aber übertroffen. Während der Absatz von der Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Adipositas (Fettleibigkeit) gestützt wurde, belasteten geringe Margen bei Insulinprodukten sowie Währungsverluste die Bilanz.

Air France-KLM mit höherem Verlust - Ausblick bestätigt

Air France-KLM hat im ersten Quartal 2019 bei gestiegenen Umsätzen einen höheren Verlust verzeichnet. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft begründete die Entwicklung mit höheren Treibstoffkosten und negativen Währungseffekten. Am Ausblick für das laufende Jahr hielt die Airline aber fest.

Großschäden belasten Swiss Re

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Geschuldet war dieser vor allem den Ausgaben im Zusammenhang mit Überschwemmungen in Australien sowie dem Absturz einer Boeing-Maschine von Ethiopian Airlines im März. Der Nettogewinn sank auf 429 von 457 Millionen US-Dollar. Die Nettoprämien stiegen um 5,5 Prozent auf 8,78 Milliarden Dollar.

Erste Group Bank steigert Gewinn um 12 Prozent und bestätigt Ausblick

Die Erste Group Bank hat ihren Ausblick auf das laufende Jahr nach einem guten Jahresstart mit einem 12-prozentigen Gewinnanstieg bestätigt. Das österreichische Institut strebt 2019 laut Mitteilung weiter eine stärkeres Wachstum der Erträge als der Kosten an. Die um immaterielle Vermögenswerte bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) soll wie geplant über 11 Prozent liegen nach 15,2 Prozent im vergangenen Jahr.

Societe Generale erfreut Investoren mit besserer Kapitalquote

Niedrigere Einnahmen und höhere Kosten haben der Societe Generale SA (SocGen) im ersten Quartal zwar einen Gewinneinbruch um 26 Prozent beschert. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Zudem steigerte die Bank ihre Kernkapitalquote (Core Tier 1) per Ende März auf 11,7 Prozent von 11,2 Prozent Ende Dezember. Das beflügelte die Aktie, die in Paris um 3,5 Prozent auf 29,38 Euro zulegte.

Buffett: Berkshire hat in Amazon investiert

Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat sich an dem Online-Händler Amazon beteiligt. Buffett sagte dem Fernsehsender CNBC, er habe nicht persönlich über die Investition entschieden, sondern sein Portfoliomanager - also entweder Ted Weschler oder Todd Combs - habe diese getätigt.

Facebook baut Kryptowährungs-Zahlungssystem auf - Kreise

Facebook will sein gigantisches soziales Netz zum Aufbau eines Zahlungssystems nutzen, das auf Kryptowährungen basiert. Dafür rekrutiere das Unternehmen zurzeit Dutzende von Finanzunternehmen und Online-Händlern, sagten informierte Personen. Sollte die Facebook Inc damit erfolgreich sein, könnte das den traditionellen, lukrativen E-Commerce bedrohen und sich wahrscheinlich zur am weitesten verbreiteten Anwendung für Kryptowährungen entwickeln.

