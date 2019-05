Schwache Zahlen verlieren ihren Schrecken, immer mehr Einzelaktien stabilisieren sich oder drehen nach oben. Für den Dax sind Werte wie BASF, Henkel oder auch VW eine wichtige Stütze.

BASF verdient deutlich weniger als im Vorjahr. Die aktuellen Zahlen des Chemiekonzerns zum ersten Quartal bestätigen die schwächere Wirtschaftstendenz, die seit einigen Monaten vorherrscht, vor allem in der Chemieindustrie. An der Börse überrascht das Ergebnis nicht - und das ist gut so, denn es zeigt, dass der Markt die konjunkturelle Zitterpartie schon vorweggenommen hat. BASF-Aktien haben sich im Bereich der Tiefpunkte um 60 Euro stabilisiert und mit dem jüngsten Anstieg über 70 Euro ein Kaufsignal gegeben. Der mittelfristige Spielraum dürfte zunächst bis in den Bereich um 80 Euro reichen.

BASF ist einer der Protagonisten für das Comeback der Industrieaktien. Dass dies keine einheitliche Bewegung ist, zeigt die mühsame Entwicklung von Covestro. Obwohl die Aktie mittlerweile günstig geworden ist, kommt sie einfach nicht auf die Beine. Deutlicher Preisdruck, starke Konkurrenz und hoher Aufwand für Investitionen machen die Erholung immer wieder zunichte. Wahrscheinlich wird die Aktie mehrere Monate brauchen, um im Kursbereich 40 bis 55 Euro einen Boden zu bilden.

Einen Schritt weiter ist Henkel. Die Aktie ging in den vergangenen Wochen noch einmal auf Tauchstation, weil wegen hoher Investitionen und Währungsnachteilen die Renditeziele gekappt wurden. Dazu kamen Logistikprobleme in den USA. Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass der Kursrückgang übertrieben ist. Andere Werte der Branche, vor allem die großen Konkurrenten Beiersdorf und Procter & Gamble, gehören seit Wochen zu den Favoriten der Anleger. Und auch bei Henkel werden die Aussichten besser.

Das Kerngeschäft mit Klebstoffen, das die Hälfte zum Umsatz ...

