Zürich - In der Schweiz ziehen die Mieten für Büroflächen weiter an. Der Markt setzte die Erholung im ersten Quartal fort. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Auswertung des Zürcher Raumentwicklers Fahrländer. Die Mieten für Wohnungen sind hingegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.

Die Büromieten sind auf Erholungskurs: Im ersten Quartal 2019 kletterten die Marktmieten von Büroflächen im Jahresvergleich schweizweit um 13 Prozent in die Höhe. Am stärksten verteuerten sie sich in den Regionen Genfersee und Ostschweiz (je +16%). In Zürich zogen sie im Rahmen des Marktes um 13 Prozent an. Etwas schwächer entwickelten sie sich in der Südschweiz ...

