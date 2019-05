Eurolines gehört nun auch zu dem Fernbus-Betreiber Flixbus. Fahren soll der ehemalige Konkurrent jedoch vorerst unter eigener Flagge.

Flixbus baut sein Europageschäft aus: Der größte deutsche Fernbus-Betreiber übernimmt den kleineren Konkurrenten Eurolines vom französischen Transdev-Konzern, einschließlich der nur in Frankreich fahrenden Isilines-Busse.

Eurolines und Isilines zusammen beförderten im vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Fahrgäste und fahren rund 1000 Ziele in Europa an, wie ein Sprecher von Flixbus am Freitag in München ...

