Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der operative Verlust (Ebit) sei höher als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit müsse die Fluggesellschaft nun im Rest des Jahres deutlich besser abschneiden, um den Konsensschätzungen für 2019 gerecht zu werden./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 02:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-05-03/13:59

ISIN: FR0000031122