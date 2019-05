Mit dem neuen Standort in Yatala im Süden Brisbanes investiert Schütz Australia in die Versorgung seiner Kunden im Osten des Kontinents. Logistisch optimal angeschlossen, verfügt das Firmenareal auf 19.000 m2 über State-of-the-art-Anlagen für die Produktion neuer IBCs, eine IBC- und Fass-Rekonditionierung sowie leistungsstarke Lager- und Logistikeinrichtungen. Nachdem bereits im Januar 2019 die IBC-Rekonditionierung in Betrieb ging, startet nun die Produktion neuer Schütz Ecobulk. Die lokale Fertigung umfasst die IBC-Produktlinien MX und SX sowie die Aufbereitung des G2 110-l-Fasses für den agrarchemischen ...

