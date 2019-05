Bern/Interlaken (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001101 -



Die Schweizer Reisekasse Reka steigerte 2018 die Erträge in ihren

beiden Geschäftsfeldern Reka-Geld und Reka-Ferien und schloss das

Geschäftsjahr mit einem Gewinn ab. Reka-Geld-Kunden verwenden das

Zahlungsmittel zunehmend bargeldlos und Reka entwickelt derzeit

wichtige weitere Innovationsschritte. Auch Reka-Ferien profitiert vom

aktiv verfolgten Pfad der Attraktivitätssteigerung und plant weitere

umfassende Investitionen in bestehende und neue Ferienanlagen. Auf

dem Weg zu Klimaneutralität erreichten die Reka-Feriendörfer wichtige

Zwischenziele. So produzieren knapp 70 % der Anlagen ihren

Wärmebedarf CO2-neutral.



Im Geschäftsjahr 2018 steigerte Reka den Nettoerlös in beiden

operativen Geschäftsfeldern. Im Bereich Reka-Geld nahm er um 3,5 %

auf 63,4 Mio. Franken zu. Hauptgründe dafür waren höhere

Provisionserträge auf mehr eingelöstem Reka-Geld, wachsende

Gebührenerträge durch ein grösseres Verkaufsvolumen sowie

Einsparungen dank der Übernahme des Reka-Card-Operatings von einem

externen Betreiber. Im Geschäftsfeld Reka-Ferien nahmen die

Nettoerlöse um 3,3 % auf 40,1 Mio. Franken zu. Wachstumstreiber waren

eine leicht bessere Auslastung der Ferienanlagen, leicht höhere

Preise bei erneuerten Anlagen sowie gesteigerte Nebenerträge durch

Zusatzleistungen. Im Gegensatz zu den operativen Geschäftsfeldern

nahmen die Erträge auf Vermögensanlagen gegenüber dem Vorjahr um 37,5

% auf 14,8 Mio. Franken ab. Der Vorjahresvergleich ist allerdings

nicht repräsentativ, weil im Geschäftsjahr 2017 besonders hohe

Erträge entstanden waren aufgrund der ausserordentlichen

Umstrukturierung der Vermögensanlagemandate. Die Jahresrechnung

schloss mit einem Jahresgewinn von 0,5 Mio. Franken.



Reka-Geld wird zunehmend bargeldlos und agiler



Seit Herbst 2017 betreibt Reka ihr bargeldloses Zahlungssystem

selbstständig. Es arbeitete im Berichtsjahr erfolgreich und

störungsfrei und war der Hebel, dass der Anteil von bargeldlosen

Kundenzahlungen (Reka-Card, RekaNet) deutlich auf annähernd 40 %

zunahm. Ende Jahr waren knapp 320'000 Reka-Cards im Umlauf, Tendenz

rasch steigend. Auf Basis der Verlagerung in Richtung bargeldlos wird

Reka in den kommenden Jahren Innovationen im Bereich des

Reka-Geld-Onlinegeschäfts umsetzen. Das schafft gute Voraussetzungen

für weiteres Wachstum. «Wir planen unter anderem eine spezifisch für

KMU entwickelte Onlineplattform. Mit dieser können Arbeitgeber

zukünftig alle erforderlichen Funktionen und Prozesse rund um die

Abgabe und Vergünstigung von Reka-Geld für ihre Mitarbeitenden

einfach steuern», so Roger Seifritz, Direktor von Reka.



Reka-Ferien: Wachstum dank umfassenden Investitionen in die

Attraktivität



Reka-Ferienanlagen gehören zu den bestausgelasteten

Beherbergungsobjekten in den Schweizer Ferienregionen. Die

durchschnittliche Belegung der Wohnungen in den Reka-Feriendörfern

nahm leicht zu auf 194 Tage mit Spitzenwerten von bis zu 238 Tagen.

In den vergangenen Jahren hat Reka umfassend in die Schaffung neuer

Ferienangebote bzw. deren Erneuerung investiert, 2018 unter anderem

im Reka-Feriendorf im jurassischen Montfaucon oder in das

Ferienresort Golfo del Sole in der Toskana. Erneuerte Angebote sind

erfolgreich am Markt. So steigerte das kürzlich erneuerte

Reka-Feriendorf Zinal die Auslastung um 25 % und das Ferienresort

Golfo del Sole erzielte 2018 das beste Jahresergebnis seiner

Geschichte. In den kommenden Jahren stehen weitere bedeutende

Erneuerungs- und Neubauprojekte an. Dies in Albonago ob Lugano, an

der Lenk, in Hasliberg und in Kreuzlingen am Bodensee. Darüber hinaus

hat Reka das schweizweit grösste und sehr beliebte Ferienresort Swiss

Holiday Park in Morschach übernommen. Auf diesem Entwicklungspfad

will Reka auch in Zukunft attraktiv bleiben für ihre Kunden und neue

Zielgruppen anziehen.



Überzeugende Entwicklung hinsichtlich der Klimaziele



Im Rahmen ihrer Ausrichtung ist Reka dem Gemeinwohl verpflichtet

und erbrachte auch 2018 vielfältige Leistungen im Bereich der

sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Traditionell fokussiert

Reka auf Familien als ökonomisch besonders geforderte

Bevölkerungsgruppe, erbringt Leistungen in der sozialen Ferienhilfe

und fördert barrierefreie Angebote. In ökologischer Hinsicht handelt

Reka überzeugt entlang ihres Klimaschutzpfades. 2018 produzierten 8

von 12 Reka-Feriendörfern ihre Wärmeenergie klimaneutral aus Sonne,

Erdwärme oder einheimischem Holz. In wenigen Jahren werden es zehn

Anlagen sein. Mit dem Reka-Feriendorf Blatten-Belalp, einer

energetisch praktisch autarken Anlage, betreibt Reka ein

Leuchtturmprojekt des Bundesamtes für Energie. In allen

Reka-Ferienanlagen sowie am Geschäftssitz wird zudem exklusiv

zertifizierter Ökostrom verwendet. Reka ist ausserdem Mitglied der

Initiative für Klimaschutz und nachhaltigen Tourismus «Cause we care»

von myClimate. Gut ein Drittel der Ferienkunden von Reka kompensieren

ihre Ferienreisen mit freiwilligen Beiträgen an myClimate zur

Förderung klimaneutraler Investitionen.



Kennzahlen 2018 im Überblick



in Mio. CHF 2018 2017

Nettoerlöse 78.8 85.6

-Reka Geld 23.3 22.4

-Reka-Ferien 40.1 38.9

-Vermögensanlagen 14.8 23.6

Bruttogewinn 46.6 52.7

Jahresergebnis 0.6 3.0



Originaltext: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001101

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001101.rss2



Kontakt:

Roger Seifritz, Direktor, Tel. +41 31 329 67 67



Download Medienmitteilung und Bildmaterial: www.reka.ch/medien

Download Geschäftsbericht 2018: www.reka.ch/geschaeftsbericht