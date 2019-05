BERLIN (Dow Jones)--Als Reaktion auf die steigenden Wohnkosten hat sich SPD-Vorsitzende Andrea Nahles für eine Deckelung der Mietpreise innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgesprochen.

Nach dem Ende der SPD-Klausurtagung in Leipzig sagte die Sozialdemokratin, dass man das anpacken müsse, was rechtlich möglich sei, um die zunehmende Wohnkostenproblematik in den Griff zu bekommen. Mieten sollen demnach auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben, wobei eine Inflationsanpassung möglich sein soll.

"Ich bin für einen Mietenstopp, weil ich glaube, dass man den auch wirklich zügig, umgehend, rechtlich sicher umsetzen kann", erläuterte Nahles ihren Vorstoß. "Die Menschen ächzen und stöhnen. Es gibt viele Bürgerinitiativen, es gab Demos für bezahlbares Wohnen. Das ist eine drängende, es ist vielleicht sogar die soziale Frage momentan, die viele in Deutschland bewegt. Und deswegen muss man einfach relativ zügig etwas Realistisches machen."

Mit ihrem Vorstoß distanziert sie sich von Vorschlägen des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der den Besitz von Immobilien beschränken will. Nach seinen Vorstellungen sollte jeder lediglich maximal die Wohnung besitzen dürfen, in der er lebt.

Nahles betonte, dass es realistischer Maßnahmen bedarf. Ihr Vorstoß ist allerdings nicht mit dem Koalitionspartnern CDU und CSU abgestimmt.

Im Koalitionsvertrag hat man sich lediglich auf eine Anpassung des Mietpreisspiegels verständigt, durch die der Betrachtungszeitraum für Vergleichsmieten von vier auf sechs Jahre ausgedehnt werden soll.

"Das ist eine wichtige Maßnahme, um auch wieder eine Dämpfung bei den Mietensteigerungen zu erreichen", so Nahles.

