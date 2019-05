BERLIN (dpa-AFX) - Bei den meisten Bundesbürgern stößt die Position von Juso-Chef Kevin Kühnert zur Einschränkung des Besitzes an Mietwohnungen auf Ablehnung. Laut einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Nachrichtenportal t-online.de bewerten rund 64 Prozent die Aussage negativ, dass jeder nur den Wohnraum besitzen solle, in dem er wohne. Allerdings bewerten mehr SPD-Anhänger, nämlich 49 Prozent, die Ideen positiv als negativ (39 Prozent). Bei den Anhängern der Linkspartei stößt die Aussage sogar bei rund 74 Prozent auf Zustimmung./bw/DP/mis

