Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Staffel zwei der preisgekrönten Serie in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf - Ab 10. Juni auf Sky Atlantic HD - Neu dabei: Hollywood-Ikone Meryl Streep - Staffel eins auf Abruf verfügbar



Endlich geht es weiter! Im Juni zeigt Sky die zweite Staffel der hochkarätig besetzten HBO-Serie "Big Little Lies". Die sieben neuen Episoden sind parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar sowie ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die erste Staffel der preisgekrönten Serie steht ebenfalls auf Abruf bereit. Keine Geringere als Meryl Streep vervollständigt den Cast der Power-Frauen um Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern und Zoe Kravitz.



Über "Big Little Lies":



Oberflächlich betrachtet, sieht im idyllischen, kalifornischen Küstenörtchen Monterey alles so aus wie immer. Die Mütter kümmern sich um ihre Kinder, die Ehemänner unterstützen ihre Familien, die Kinder sind niedlich und die Häuser wunderschön. Doch der Todesfall in der Nacht der Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Schule erschüttert immer noch die Gemeinde, während die "Monterey Five" Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) und Bonnie (Zoe Kravitz) sich verbünden, um über die Vorkommnisse hinwegzukommen. Bis Celestes Schwiegermutter Mary Louise (Meryl Streep) auftaucht. Sie will herausfinden, wie ihr Sohn Perry (Alexander Scarsgard) ums Leben kam. Ihre Nachforschungen stellen sowohl frische geschlossene Allianzen als auch vertrauensvolle, tiefe Freundschaften unter den "Monterey Five" auf eine harte Probe.



Insgesamt 50 Preise, darunter Primtetime Emmys, Golden Globes, BAFTA Awards und Screen Actors Guild Awards, heimste die Serie "Big Little Lies" ein, die ursprünglich als Miniserie konzipiert war. Doch nicht nur der Erfolg, sondern auch die Begeisterung der weiblichen Superstars um Reese Witherspoon und Nicole Kidman für die Geschichte sorgte dafür, dass das Frauengespann mit einer zweiten Staffel weitermachen wollte. Fast alle Darsteller sind in den neuen Episoden wieder an Bord, neu hinzugekommen ist Schauspiel-Ikone Meryl Streep. Andrea Arnold löst Regisseur Jean-Marc Vallée ab. Kreativer Schöpfer ist erneut David E. Kelley, der mit Buchautorin Liane Moriarty das Drehbuch zur zweiten Staffel verfasste.



Facts:



Originaltitel: "Big Little Lies", Dramaserie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2019. Regie: Andrea Arnold. Drehbuch: David E. Kelley, Liane Moriarty. Ausführende Produzenten: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, David E. Kelley, Andrea Arnold, Jean-Marc Vallée, Bruna Papandrea, Per Saari, Gregg Fienberg, Nathan Ross And Liane Moriarty. Darsteller: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Meryl Streep, Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling, Douglas Smith.



Ausstrahlungstermine:



Staffel zwei: In der Nacht vom 9. auf den 10.6.2019 parallel zur US-Ausstrahlung jeweils wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Am 10.6.2019 um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD - ebenfalls wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Wöchentliche Ausstrahlung. Staffel eins ist derzeit ebenfalls auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/biglittlelies sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Birgit Ehmann External Communications Tel: 089/9958 6850 birgit.ehmann@sky.de twitter.com/SkyDeutschland twitter.com/SkySerien twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial: Carolin Noack DL-picture-management-operations@sky.de Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de