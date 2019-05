Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Philips von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal und die Aussagen des Managements hätten gute Argumente für bessere Margen und verstärktes Wachstum in diesem Jahr geliefert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die auf Sicht von zwölf Monaten wenig veränderte Kursentwicklung sei daher nicht gerechtfertigt./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-05-03/15:06

ISIN: NL0000009538