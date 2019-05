Stuttgart (ots) -



Die Doppelführung der Gesellschaft für Technische Überwachung mbH ist wieder komplett: Dimitra Theocharidou-Sohns hat zum 1. Mai 2019 ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie verantwortet unter anderem die Bereiche IT sowie die freiwirtschaftlichen Tätigkeiten. Robert Köstler fungiert als Sprecher der Geschäftsführung und verantwortet im Schwerpunkt den hoheitlichen Bereich.



"Der derzeitige Wandel der gesamten Branche hin zur Digitalisierung hat weitreichende Auswirkungen auch auf das Sachverständigenwesen. Damit gewinnt der IT-Bereich an strategischer Bedeutung sowohl für die klassische Überwachungstätigkeit wie auch für moderne Dienstleistungen im freiwirtschaftlichen Bereich", sagt Robert Köstler. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Dimitra Theocharidou-Sohns für die GTÜ-Geschäftsführung gewinnen konnten. Sie bringt ihre umfassende Kompetenz unter anderem beim Entwickeln neuer digitaler Geschäftsmodelle ein, die das weitere Wachstum der GTÜ mitgestalten werden."



Als Expertin für sämtliche informationstechnischen Themen und als Kennerin der Automobilbranche ist Frau Theocharidou-Sohns mit der Entwicklung von Produktstrategien sowie mit hochkomplexen IT-Fragen bestens vertraut. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit war die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin (BA) und Master of Business Administration (MBA) auf Geschäftsleitungsebene für die Solera Group bei der Audatex AUTOonline GmbH in Berlin und davor fast 15 Jahre bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH in Ostfildern tätig. Aufgrund dieses fokussierten Tätigkeitsprofils von Dimitra Theocharidou-Sohns fiel die Entscheidung der GTÜ-Gesellschafter bei der Besetzung der Führungsposition auch einstimmig für sie aus.



"Die GTÜ bietet mit ihren Partnern ein äußerst leistungsfähiges Netzwerk des Sachverständigenwesens. Gerne nehme ich die Herausforderung an, dafür neue und digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu fördern, um alle Dienstleistungen fit für die Zukunft zu machen", sagt die neue GTÜ-Geschäftsführerin Dimitra Theocharidou-Sohns.



Die GTÜ hat sich eine anspruchsvolle Agenda für das weitere Wachstum gesetzt. Dazu gehört der Wandel hin zu einer Sachverständigenorganisation des digitalen Zeitalters. Ein Ziel ist die Einführung neuer IT-Systeme mit modernsten Informations- und Verwaltungstechnologien. Hierzu zählen beispielsweise moderne und effektive Produktionssysteme, das weitere konsequente Vorantreiben der Digitalisierung der GTÜ sowie die Einführung der dafür notwendigen Prozesse. Zentral für den Wachstumskurs wird zudem der Bau einer neuen Unternehmenszentrale in Sindelfingen sein, die neben einem modernen Testzentrum auch ein Kalibrierlabor beinhaltet.



Die Gesellschaft für Technische Überwachung mbH ist die größte amtlich anerkannte Kfz-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kraftfahrzeugsachverständiger in Deutschland und zählt damit zu den größten Sachverständigenorganisationen überhaupt. Mehr als 2.500 selbständige und hauptberuflich tätige Kfz-Sachverständige und deren qualifizierte Mitarbeiter stehen an über 11.000 Prüfstützpunkten in Werkstätten und Autohäusern sowie an eigenen Prüfstellen der GTÜ-Vertragspartner zur Verfügung. Die GTÜ-Prüfingenieure sind im Sinne der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes tätig. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Hauptuntersuchung (HU) für Personenkraftwagen, Zweiräder, Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie Sicherheitsprüfungen (SP) für Nutzfahrzeuge und Kraftomnibusse. Außerdem erstellen sie Gutachten nach § 21 StVZO ("Vollgutachten") und § 19.2 StVZO ("Einzelabnahmen").



