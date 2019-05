In Deutschland schwächelte das Neuwagengeschäft im April. In anderen europäischen Ländern läuft es hingegen besser. Einen anhaltenden Aufschwung erleben Elektroautos. In Deutschland sind die Neuzulassungen im April im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gesunken. Im gesamten ersten Quartal sind sie allerdings um 0,2 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Analyse der Pkw-Neuzulassungszahlen von "EY" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...