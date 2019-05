Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas nach überzeugenden Erstquartalszahlen von 220 auf 250 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie aber auf "Halten". Dass die Herzogenauracher aufgrund von Lieferengpässen Marktanteile an den Konkurrenten Nike verlieren könnten, sehe er kritisch. Zudem sei die Umsatzentwicklung in Europa und bei Reebok weiter schwach./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 13:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0