Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag zu Handelsbeginn wenig verändert. Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten kaum für Kursausschläge.

So ist die Zahl der Beschäftigten im April deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren. "Die Arbeitsmarktlage ist als hervorragend zu bezeichnen", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen.

Die Bewegungen an den Finanzmärkten hielten sich jedoch generell in engen Grenzen. Schließlich blieb die Lohnentwicklung in den USA etwas hinter den Erwartungen zurück. Die US-Notenbank schaute zuletzt besonders auf die Lohnentwicklung.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,337 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 18/32 Puunkte. Sie rentierten mit 2,3400 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verharrten bei 100 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,539 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 1/32 Punkte auf 101 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,932 Prozent./jsl/jkr/mis

