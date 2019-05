Die NordLB hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 82 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Dialysespezialist habe im ersten Quartal planmäßig abgeschnitten, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle wichtigen Initiativen seien voll in Gang./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-05-03/15:18

ISIN: DE0005785802