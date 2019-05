QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN, Frankfurt Stock Exchange: QIA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf seiner Website unter der folgenden Adresse den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht hat: http://financialreport.qiagen.com.

Der Geschäftsbericht von QIAGEN für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr wurde am 6. März 2019 mit dem Formular 20-F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Eine Kopie des Berichts findet sich auf der Website der SEC unter www.sec.gov sowie auf unserer Website unter der Rubrik "Investors" im Abschnitt "Financial Information" unter http://www.qiagen.com/About-Us/Investors/.

QIAGEN stellt den Aktionären auf Anfrage kostenlos gedruckte Exemplare des Geschäftsberichts 2018 zur Verfügung. Um ein gedrucktes Exemplar des Geschäftsberichts 2018 zu erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an folgende Adresse: IR@qiagen.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien, mit denen Kunden wertvolle Erkenntnisse auf molekularer Ebene gewinnen können. Probenvorbereitungstechnologien werden eingesetzt, um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe zu isolieren und zu verarbeiten. Testtechnologien werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar zu machen und für die Analyse vorzubereiten. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen verbinden diese zu nahtlosen und kosteneffizienten Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (hauptsächlich Forensik), Pharma (Pharma- und Biotechnologieunternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190503005278/de/

Contacts:

John Gilardi

Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations

19300 Germantown Road Germantown MD 20874, USA

Tel.: +1-240-686-2222 Fax: +1-240-686-22238

QIAGEN-Str. 1 40724 Hilden, Deutschland

Tel.: +49-2103-29-11711 Fax: +49-2103-29-21711

ir@qiagen.com

Phoebe Loh

Associate Director Investor Relations

QIAGEN-Str. 1 40724 Hilden, Deutschland

Tel.: +49-2103-29-11457 Fax: +49-2103-29-21457

ir@qiagen.com