BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine aktive Rolle in den Gesprächen über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank bestritten, zugleich aber seine Forderung nach einer starken Bank aus Deutschland bekräftigt. "Es haben zwei privatwirtschaftliche Unternehmen darüber gesprochen, ob sie sich zusammentun sollen", sagte Scholz im Deutschlandfunk laut einer von dem Sender verbreiteten Mitschrift. "Wir haben das von außen beobachtet."

Scholz plädierte für ein global agierendes deutsches Geldhaus. "Ich finde es schon richtig, dass wir verstehen, unsere Volkswirtschaft braucht viele Unternehmen, die aus anderen Ländern in Deutschland aktiv sind", sagte er. "Umgekehrt gehört dazu immer auch, dass wir starke Unternehmen aus Deutschland haben, die in der Welt aktiv sind." Niemand könne sich vorstellen, keinen großen Flughafen-Hub in Deutschland zu brauchen, und ähnlich sei es im Bankensektor. "Wir brauchen all die anderen, die bei uns tätig sind, aber wir brauchen auch starke Player aus Deutschland."

Der deutsche Finanzminister betonte zudem, in 20 Jahren werde es "eine völlig andere Landschaft in der Finanzindustrie" geben als heute. Eine große Rolle würden dann Finanztechnologie-Unternehmen spielen. "Es passiert 'was und es ist immer gut, dass man vornean ist und sich gut entwickelt und alles klug bedenkt", sagte der SPD-Politiker.

May 03, 2019 09:41 ET (13:41 GMT)

