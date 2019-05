Eine der nicht so im Rampenlicht stehenden Aktien mit früher glänzender Performance ist die Fuchs Petrolub Aktie. So konnte das Papier auf 10-Jahres-Sicht über 500% zulegen. Doch seit einiger Zeit ist hier gewissermaßen der Wurm drin. Auf 12-Monats-Sicht stehen hier rund 14% Buchverlust, und auf 3-Jahres-Sicht hat die Aktie per saldo stagniert. Können die neuen Quartalszahlen der Aktie wieder Rückenwind geben? Dazu der Blick auf die Eckdaten: Man sei "erwartungsgemäß schwach" ins neue Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...