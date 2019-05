Starke Arbeitsmarktdaten haben den US-Börsen am Freitag zum Handelsstart Gewinne beschert. Allerdings bröckelten diese nach enttäuschenden Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor etwas ab. Bereits am Mittwoch war bekanntgeworden, dass der wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gefallen ist. Er spiegelt die Stimmung in der US-Industrie wider.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Geschäft zuletzt um 0,30 Prozent auf 26 387,15 Punkte zu. Damit zeichnet sich für das wichtige Börsenbarometer der Wall Street ein Wochenverlust von 0,6 Prozent ab.

Der S&P 500 gewann 0,51 Prozent auf 2932,27 Zähler. Der Nasdaq 100 rückte um 0,71 Prozent auf 7778,62 Punkte vor.

Nachdem in den vergangenen Tagen die Geldpolitik im Mittelpunkt gestanden hatte, war zum Wochenschluss der aktuelle Arbeitsmarktbericht das zentrale Thema. Die US-Wirtschaft schuf im April deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Gehälter stiegen ebenfalls weiter, wenn auch nicht ganz so deutlich wie von Analysten prognostiziert. Dass sich die Stimmung nicht nur in der Industrie, sondern aktuellen Daten zufolge auch im Dienstleistungsbereich stärker als erwartet eintrübte, schlug sich nur moderat an der Börse nieder.

"Die Arbeitsmarktlage ist als hervorragend zu bezeichnen", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Helaba, und auch Volkswirt Thomas Gitzel zeigte sich beeindruckt. Er sagte mit Blick auf die Aussagen des Fed-Vorsitzenden zur jüngsten Zinsentscheidung: Jerome Powell habe wohl durchaus verstanden, dass aktuell nicht nur auf Risiken eines Wirtschaftsabschwungs verwiesen werden könne. "Die Wortwahl der Fed klang zuletzt wesentlich ausgeglichener." Halte die US-Wirtschaft Kurs und belebe sich die Weltwirtschaft, müsse Powell womöglich sogar die Tür für weitere Zinserhöhungen wieder aufstoßen. Zuletzt hatten Anleger hingegen eher auf eine mögliche Zinssenkung gehofft.

Daher dürften im weiteren Handelsverlauf noch einige anstehende Reden von Offiziellen der US-Notenbank Fed besonders aufmerksam verfolgt werden./ck/stw

