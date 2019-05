Mit einer Leistungskapazität von 245,7 Megawatt soll er zum größten Windpark der Ukraine werden: der Mega-Park "Syvash" in der südukrainischen Region Kherson, nahe der Nordküste des namensgebenden Sywaschsees. Insgesamt 63 Turbinen sollen an dem Standort für grünen Strom sorgen - geliefert vom deutschen Windkraftspezialisten Nordex, der damit gleichzeitig auch seinen Eintritt in den ukrainischen Markt unter Dach und Fach bringen konnte.

Nordex macht den Sack zu

Wie Nordex am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...