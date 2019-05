Mainz (ots) -



Zwei Kurzfilmnächte, ab Dienstag, 7. Mai 2019 Mit Erstausstrahlungen



Anlässlich der 65. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (1. bis 6. Mai 2019) zeigt 3sat am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. Mai 2019, Kurzfilme aus den vergangenen Wettbewerben in seinem Programm. 3sat ist seit 1999 Medienpartner, vergibt in Oberhausen den 3sat-Förderpreis und begleitet die Kurzfilmtage in seinem Programm.



Den Auftakt macht am Dienstag, 7. Mai 2019, 23.40 Uhr, der Gewinner des 3sat-Förderpreises 2018 "Bigger Than Life" (Erstausstrahlung). Für mehrere Hundert Millionen Euro hat die Regierung Mazedoniens (inzwischen: Republik Nordmazedonien) ein städtebauliches Mammutprojekt gestartet. Regisseur Adnan Softic zerlegt in seinem Kurzfilm die Hybris dieses monumentalen Konstruktionsplans auf selbstironische Weise: Angesichts des architektonischen und ideologischen Übermaßes entwickelt sich der 30-minütige Kurzfilm zu einer (komischen) Oper in vier Akten.



Im Anschluss, um 0.20 Uhr, folgt der mehrfach preisgekrönte Experimentalfilm "Die Hymnen Moskaus" (Erstausstrahlung) des russischen Künstlers und Filmemachers Dimitri Venkov. Im Moskauer Himmel hängend und begleitet von elektronischen Variationen der sowjetischen und russischen Hymnen ziehen ikonische Gebäude des 20. und 21. Jahrhunderts vorbei.



Am Mittwoch, 8. Mai 2019, zeigt 3sat um 23.20 Uhr "Carlotta's Face" (Erstausstrahlung). Die fantasievoll animierte dokumentarische Erzählung von Arzt und Neurowissenschaftler Valentin Riedl und Regisseur Frédéric Schuld ist inspiriert von Carlottas lithografischen Selbstporträts, die aufgrund eines seltenen, unheilbaren Defizits ihres Gehirns jeden Tag eine andere Frau im Spiegel sieht.



Im Anschluss, um 23.35 Uhr, folgt Carolin Schmitz' humorvoller und empathischer Film "Krise" (Erstausstrahlung). Darin sitzen vier gleich aussehende und identisch gekleidete Männer mittleren Alters nebeneinander auf einer Couch und erzählen mit verschiedenen Stimmen von Krisenmomenten aus ihrem Leben.



Mit "Überführung" von Drehbuchautor und Regisseur Patrice Laliberté zeigt 3sat um 23.35 Uhr einen sensiblen Coming-of-Age-Film aus Kanada über einen jugendlichen Graffiti-Sprayer. Um 23.55 folgt "Damenbartblick" in Erstausstrahlung, das visuell verspielte Ergebnis der Kooperation des deutschen Musikers Jo Zimmermann alias "Schlammpeitziger" mit dem ukrainischen Künstlerpaar "KotaUtka" ("KatzeEnte").



Um 0.00 Uhr erzählt der japanische Animationsfilm "Sato no Chihiro" im Stil eines Comics sieben kleine, miteinander verwobene Kurzgeschichten. Den Abschluss der Kurzfilmnacht macht um 0.05 Uhr der Animationsfilm "Das Leben ist hart" des Schweizer Regisseurs Simon Schnellmann, in dem ein schwarzer Punkt fünf kurze Episoden über das Leben verbindet.



Im Rahmen seiner Medienpartnerschaft verleiht 3sat bei den 65. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen zum 21. Mal den 3sat-Förderpreis. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ist für eine Arbeit einer Regisseurin oder eines Regisseurs im Deutschen Wettbewerb bestimmt, die durch eine besondere Sichtweise besticht. Der Preis umfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.



