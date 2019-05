ROUNDUP: Boom auf US-Arbeitsmarkt hält an

WASHINGTON - Der Boom am US-Arbeitsmarkt hat sich auch im April fortgesetzt. Nicht nur entstanden wesentlich mehr neue Arbeitsplätze als Experten erwartet hatten. Auch fiel die Arbeitslosigkeit auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert. Einzig die Lohnentwicklung hinkt etwas hinterher. Die Finanzmärkte reagierten zunächst nicht besonders stark auf die Zahlen.

USA: Dienstleister-Stimmung trübt sich überraschend ein

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im April überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 0,6 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit August 2017. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg auf 57,0 Punkten gerechnet.

ROUNDUP 2/Britische Kommunalwahlen: Schallende Ohrfeige für die Konservativen

LONDON - Bei den britischen Kommunalwahlen sind die regierenden Konservativen und die größte Oppositionspartei Labour wegen der Brexit-Streitereien abgestraft worden. Beide Parteien fuhren bei den Abstimmungen in weiten Teilen Englands und Nordirlands schmerzhafte Verluste ein - die Tories allerdings deutlich mehr als Labour. Eindeutige Gewinner der Wahlen sind zwei kleine EU-freundliche Parteien: vor allem die Liberaldemokraten, aber auch die Grünen.

ROUNDUP: Inflation in Eurozone steigt stärker als erwartet - Sondereffekte

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflation im April stärker als erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,7 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Dies ist die höchste Zuwachs seit November 2018. Volkswirte hatten mit einer Rate von 1,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Zuwachs noch bei 1,4 Prozent gelegen.

DIW-Chef Fratzscher: 'Kühnert trifft einen Nerv'

BERLIN - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat Verständnis für die von Juso-Chef Kevin Kühnert angestoßene Sozialismus-Debatte gezeigt. "Herr Kühnert trifft zu Recht einen Nerv", sagte Fratzscher dem Portal n-tv.de. Die soziale Polarisierung in Deutschland nehme zu. "Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, das Armutsrisiko steigt trotz Wirtschaftsbooms", sagte der Ökonom. "Die Ungleichheit nimmt zu, viele Menschen sind unzufrieden, auch wegen der steigenden Mieten in den Großstädten." Sehr viel Vermögen befinde sich in der Hand von relativ wenigen.

Eurozone: Anstieg der Erzeugerpreise geringer als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im März weniger als erwartet gestiegen. Sie seien im Jahresvergleich um 2,9 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einer Rate von 3,0 Prozent gerechnet. Im Februar hatte der Anstieg bei 3,0 Prozent gelegen.

Großbritannien: Stimmung unter Dienstleistern hellt sich deutlich auf

LONDON - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im April deutlich aufgehellt und deutet wieder auf Wachstum in dem Sektor hin. Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,5 Punkte auf 50,4 Zähler. Analysten hatten einen Anstieg auf 50,3 Punkte erwartet.

EU vor der Wahl: 'Wir bleiben zusammen, durch dick und dünn'

BRÜSSEL - Vor der Europawahl wollen die EU-Staats- und Regierungschefs ein starkes Signal der Geschlossenheit setzen. "Wir bleiben zusammen, durch dick und dünn", heißt es im Entwurf der Erklärung für einen Sondergipfel in Rumänien nächste Woche, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Scholz mahnt Kabinettskollegen zu Haushaltsdisziplin

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Kabinettskollegen vor der nächsten Steuerschätzung zur Haushaltsdisziplin aufgefordert. "Es müssen überflüssige Ausgaben unterlassen werden, und es müssen alle Projekte nach vernünftigen Prioritäten sortiert werden", sagte Scholz dem Deutschlandfunk.

ROUNDUP: Söder fordert milliardenschwere Steuersenkungen

WIEN - CSU-Chef Markus Söder will die Union mit einem umfassenden Konzept für milliardenschwere Steuersenkungen wieder in die Offensive bringen. Konkret fordert er eine Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags, eine Senkung der Unternehmensteuer um fünf Prozentpunkte, eine Senkung der Stromsteuer für Unternehmen und Bürger gleichermaßen sowie steuerliche Anreize für eine Senkung des CO2-Ausstoßes. Die CSU werde dazu in Kürze ein umfassendes Konzept vorlegen, kündigte Söder am Freitag bei einem Besuch in Wien an und betonte: "Es ist Zeit für mehr Union." Es könne nicht sein, dass man Woche für Woche nur "abstruse Vorschläge" der SPD negieren müsse.

Bundesbankchef Weidmann sieht mögliche Zinsstaffelung kritisch

FRANKFURT - Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, hat sich zurückhaltend zur möglichen Einführung einer Staffelung der Zinsen für Einlagen der Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert. Letztendlich seien die Auswirkungen der Zinsstaffelung "überschaubar", sagte Weidmann am Freitag laut Redetext bei einem Auftritt in Frankfurt. Weidmann hat eine zweite Amtszeit als Präsident der Bundesbank begonnen und ist Mitglied im geldpolitischen Rat der EZB.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0249 2019-05-03/17:05