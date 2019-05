New York - Starke Arbeitsmarktdaten haben den US-Börsen am Freitag zum Handelsstart Gewinne beschert. Allerdings bröckelten diese nach enttäuschenden Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor etwas ab. Bereits am Mittwoch war bekanntgeworden, dass der wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gefallen ist. Er spiegelt die Stimmung in der US-Industrie wider.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Geschäft zuletzt um 0,30 Prozent auf 26 387,15 Punkte zu. Damit zeichnet sich für das wichtige Börsenbarometer der Wall Street ein Wochenverlust von 0,6 Prozent ab.

Der S&P 500 gewann 0,51 Prozent auf 2932,27 Zähler. Der Nasdaq 100 rückte ...

