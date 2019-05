Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Die weiteren Gäste sind Freddie Röckenhaus (Süddeutsche Zeitung) und Lutz Wöckener (Die Welt)



- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Marcel Reif und Sky Kommentator Kai Dittmann



Drei Wochen vor Saisonende sind in der Bundesliga und 2. Bundesliga noch fast alle Entscheidungen offen, allen voran die Meisterschaft, der Abstiegskampf und das Rennen um den Aufstieg. Über die Geschehnisse am Wochenende und alle weiteren aktuellen Fußball-Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.



Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal Alexander Zorniger. Der 51-jährige Schwabe führte RB Leipzig von der Regionalliga in die 2. Bundesliga und trainierte anschließend den VfB Stuttgart. Bis Februar dieses Jahres war er knapp drei Jahre für Bröndby IF in Dänemark tätig, wo er neben zwei Vize-Meisterschaften auch den Pokalsieg feierte.



Die weiteren Gäste am Sonntagvormittag sind Sky Experte Ewald Lienen, Freddie Röckenhaus (Süddeutsche Zeitung) und Lutz Wöckener (Die Welt).



"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



Christoph Kramer und Didi Hamann am Sonntagabend bei "Sky90"



Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.



Zu Gast ist dieses Mal Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach. Nachdem die Fohlen-Elf in der Hinrunde mit Tabellenplatz drei alle Erwartungen übertraf, zittert man am Niederrhein spätestens seit der Niederlage in Stuttgart um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Kürzlich wurde mit Marco Rose der Nachfolger von Dieter Hecking vorgestellt, unter dem Christoph Kramer in der neuen Saison trainieren wird. Am Tag nach dem Duell gegen den direkten Konkurrenten aus Hoffenheim, das der Weltmeister aufgrund einer Gelb-Sperre als Zuschauer verfolgen muss, steht Christoph Kramer Patrick Wasserziehr Rede und Antwort.



Außerdem begrüßt der Moderator den Sky Experten Didi Hamann, der als fester Gast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert, sowie den langjährigen Kommentator Marcel Reif. Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Kai Dittmann, der am Samstag die Begegnung des FC Bayern gegen Hannover 96 begleitet.



