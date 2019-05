Köln (ots) -



Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) bei der Verbreitung von Fake News? Wie sieht unsere Zukunft mit Robotern aus? Welche Herausforderungen kommen mit der Entwicklung autonomer Waffen auf uns zu? Wie gehen Kinder mit KI um? Mit diesen und weiteren Themen beschäftigen sich Ranga Yogeshwar und Tilman Wolff in ihrer zweiten Dokumentation zu Künstlicher Intelligenz, die das WDR Fernsehen am Dienstag, 7. Mai 2019, um 21 Uhr zeigt. Für "Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändert" sind die beiden Wissenschaftsjournalisten zu den weltweiten Hot-Spots der KI-Forschung gereist.



Am MIT in Boston trafen sie Prof. Sinan Aral von der Sloan School of Management. Aral und sein Team haben in der bislang größten weltweiten Studie untersucht, wie sich Fake News ausbreiten. Er sagt: "Falsche Nachrichten bewegen sich mit Blitzgeschwindigkeit durch unsere digitale Gesellschaft, während die Wahrheit sich wie ein tropfender zähflüssiger Zuckersirup sehr langsam von Person zu Person ausbreitet."



Durch Künstliche Intelligenz droht ein neues Kapitel des Wettrüstens. Intelligente Bilderkennung, automatische Zielerfassung - die KI-Techniken sind bereits verfügbar. Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar besuchten den Yale-Professor Wendell Wallach. Der renommierte Ethiker spricht sich für ein konsequentes Verbot dieser Waffen aus: "Maschinen entscheiden nicht über Leben und Tod, das tun wir Menschen. Wenn wir diese Tür öffnen und den Maschinen diese Entscheidung überlassen, dann untergraben wir das Grundprinzip der Verantwortlichkeit. Tödliche autonome Waffensysteme oder autonome Fahrzeuge sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbergen sich autonome Systeme. Diese autonomen Systeme bedrohen das grundlegende Prinzip, dass es einen Verantwortlichen gibt. Ich kann mir nichts Dümmeres vorstellen als eine Menschheit, die einen Weg beschreitet, bei der sie das Prinzip Verantwortung aufweicht, wo wir so weit gehen, dass niemand mehr verantwortlich ist, wenn etwas Schreckliches geschieht."



Nach der Generation Internet startet die Generation KI: In Berlin trafen Ranga Yogeshwar und Tilman Wolff die Wissenschaftlerin Stefania Druga. Sie untersucht, wie Kinder mit Künstlicher Intelligenz umgehen und sagt: "Das Ziel meiner Forschung ist, sowohl den Kindern als auch den Eltern ein Grundverständnis für Künstliche Intelligenz zu vermitteln. Zuhause können sie dann gemeinsam darüber sprechen und Fragen stellen. Für Familien ist es wichtig, zu verstehen wie Künstliche Intelligenz funktioniert, so können sie die Technologie sinnvoll nutzen."



KI-Schwerpunkte bei WDR 5 und phoenix



Begleitend zur Dokumentation wird sich auch der Radiosender WDR 5 mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Vom 6. bis zum 10. Mai steht im Hörfunk-Magazin "Quarks" täglich zwischen 15.05 und 17.00 Uhr ein anderer Aspekt des breiten Themas im Fokus. Im Gespräch mit Ranga Yogeshwar geht es unter anderem darum, wann KI-gesteuerte Autos auf die Straße kommen und was KI in der Medizin leisten kann. Darüber hinaus können Hörerinnen und Hörer live über ihre Zukunftsängste und Hoffnungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz diskutieren.



Auch phoenix widmet sich am 21. Mai 2019 dem Thema: Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF zeigt ab 20.15 Uhr die beiden Dokumentationen von Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar und sendet im Anschluss um 21.45 Uhr eine "phoenix runde" zur Künstlichen Intelligenz, in der Ranga Yogeshwar einer der vier Gäste von Alexander Kähler ist.



Der erste Film der beiden Autoren zum Thema Künstliche Intelligenz lief bereits am 8. April im Ersten und ist jederzeit in der Mediathek zu sehen:



https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/vid eos/der-grosse-umbruch-video-102.html



Die Sendetermine im Überblick



WDR Fernsehen Dienstag 7. Mai, 21 Uhr bis 21.45 Uhr: "Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändert" phoenix Dienstag, 21. Mai, 20.15 bis 21.00 Uhr: "Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert" Dienstag, 21. Mai, 21.00 bis 21.45 Uhr: "Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändert" Dienstag, 21. Mai, 21.45: "phoenix runde" mit Ranga Yogeshwar



ONE Sonntag, 12. Mai, 10.45 bis 11.30 Uhr: "Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert"



"Der große Umbruch - Wie Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändert" ist ein Film von Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar, Redaktion: Monika Grebe (WDR, Federführung) und Christian Kossin (NDR), produziert von der Beckground TV & Filmproduktion GmbH.



