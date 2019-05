Der GBP/USD gewann weiter an Aufwärtsdynamik, nachdem er in der frühen New Yorker Sitzung die Marke von 1,31 Dollar übersprungen hatte, und baute seine Rallye auf ein Monatshoch von 1,3174 Dollar aus, bevor er in eine Konsolidierungsphase überging. Zum Zeitpunkt des Schreibens lag das Paar auf 1,3138 Dollar und damit um mehr als 100 Pips höher. Die ...

