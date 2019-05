Bei der Siemens Healthineers Aktie geht zurzeit nicht besonders viel vorwärts. Die SMAs (38/100/200) befinden sich alle unter dem Kurs und zeigen aber immerhin zwei Kaufsignale an. Die Linien der Stochastik deuten aber auf einen Abwärtsimpuls hin. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 38 Euro und ist damit leicht gesunken. Der RSI ist am 21. März aus dem überkauften Bereich ausgetreten und bewegt sich seitdem in der neutralen Zone. Ein Eintritt in einen die extremen Bereiche ist nicht ersichtlich.

