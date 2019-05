Wochenausblick: DAX zeigt relative Stärke. Datenreigen in Deutschland geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Handelswoche traten die Aktienmärkte mehrheitlich auf der Stelle. So verlor der EuroStoxx 50 gegenüber der Vorwoche gerade einmal 0,05 Prozent und der S&P500 Index 0,07 Prozent. Unterstützt von guten Unternehmensmeldungen bewies der DAX relative Stärke und verbesserte sich im Wochenverlauf um rund 0,6 Prozent auf 12.400 Punkte. Dabei profitierte der Index auch von der Tatsache, dass der DAX als Performanceindex berechnet wird und Dividenden berücksichtigt werden. Bei den meisten internationalen Indizes wie dem EuroStoxx 50 handelt es sich um Kursindizes. Dividenden der Unternehmen führen also zunächst zu einem Kursrückgang des Index. Der SolactiveGerman Mergers & Acquisitions Performance Index erreichte gar einen Wochengewinn von über einem Prozent. In der kommenden Woche werden zahlreiche deutsche Unternehmen Zahlen vorlegen und sowohl den DAX als auch die Nebenwerteindizes MDAX, SDAX und Scale30-Index maßgeblich bewegen.

Am Anleihemarkt hat sich die Stimmung etwas entspannt. So stiegen die Renditen langfristiger Staatsanleihen zahlreicher Länder im Wochenverlauf an. Unterstützung bekamen die Anleihen unter anderem von guten Wirtschaftszahlen aus den USA. Die 10jährige Bundesanleihe rentiert jedoch immer noch bei mageren 0,02 Prozent. An den Rohstoffmärkten tauchten die Notierungen mehrheitlich ab. So tauchte der Preis für ein Barrel WTI auf USD 62 und der Goldpreis sank zeitweise auf 1.270 USD. Zum Wochenschluss konnten sich die Notierungen für Edelmetalle zwar erholen. Ob dieser Trend nachhaltig ist muss sich jedoch noch zeigen.

Unternehmen im Fokus

Die vergangene Handelswoche war stark von Quartalszahlen geprägt. Zu den Top-Performern im DAX zählten Adidas, Beiersdorf und Fresenius Medical Care, die jeweils starke Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres meldeten. Auffällig war auch die Aktie von Henkel, die an die Widerstandsmarke von EUR 91,50 kletterte. Nächste Woche meldet der Konsumgüterhersteller Zahlen. Schlusslicht auf Wochensicht war Covestro. Der Kunststoffhersteller kam nach schwachen Zahlen und negativen Analystenkommentaren unter Druck. In der zweiten Reihe legten die Aktien von Ceconomy, Drägerwerk, Hugo Boss, ProSiebenSat.1 und Rocket Internet überdurchschnittlich stark zu. In den USA halfen gute Zahlen den Aktien von Apple und General Electric auf die Sprünge.

Während in den USA die meisten Unternehmen ihre Zahlen für das zurückliegende Quartal bereits publiziert haben geht der Datenreigen in Europa weiter. Kommende Woche melden aus Deutschland Aareal Bank, Alstria Office, Axel Springer, Bilfinger, BMW, Brenntag, Carl Zeiss Meditec, CompuGroup, Continental, Delivery Hero, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Dialog Semiconductor, ElringKlinger, Evonik, Fraport, Freenet, GEA Group, Hannover Rück., HeidelbergCement, Henkel, Infineon, Metro, Morphosys, Münchener Rück., Qiagen, Pfeiffer Vacuum, ProSiebenSat.1, Osram, Rational, Schaeffler, SGL Carbon, Siemens und Vonovia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus dem übrigen Europa stehen Alstom, Anheuser Busch, ArcelorMittal, Enel, Ferrari, Intesa Sanpaolo, UniCredit und Vestas und ihre Quartalszahlen im Fokus. Zudem laden Adidas, Allianz, Deutsche Börse, Hannover Rück. und Siltronic zur Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang im ersten Quartal 2019.

Wichtige Termine

Die Märkte in London und Tokio sind am Montag feiertagsbedingt geschlossen

Japan - Märkte feiertagsbedingt geschlossen

China - Caixin PMI Services für China, April

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für April

Deutschland - Auftragseingang Industrie, März

Deutschland - Industrieproduktion, März

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone April

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. Mai

USA - Handelsbilanz, März

USA - Verbraucherpreise, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.440/12.530/12.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000/12.200/12.300 Punkte

Der DAX klopfte zum Wochenschluss an die Widerstandsmarke von 12.440 Punkte. Gelingt der Ausbruch über die Obergrenze besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.440/12.530 Punkte. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 12.300 und 12.340 Punkten und im weiteren Verlauf bei 12.200 Punkten. Die Bären werden frühestens unterhalb dieser Zone die Oberhand gewinnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2019 - 03.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2014 - 03.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 2,58 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 3,45 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2019; 18:03 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

