ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin, (7.00 bis 9.00 Uhr)



Jugend und Politik - Die politisierte Generation Der "digitale" Hafen - Die Bundeskanzlerin besucht Hamburg Gast: Prof. Andrea Römmele, politisierte Jugend







Montag, 6. Mai 2019, 05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Geldanlage bei Niedrigzins - Lohnen Aktien, Gold oder Sachwerte? Thomas Anders on Tour - "Volle Kanne" zeigt Vorbereitungen Grillsaison 2019 - Grillmeister Carsten Goms gibt Tipps Gast: Mark Forster, Sänger







Montag, 6. Mai 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Tuch bei OP im Bauch vergessen - Patient kämpft um Entschädigung Abzocke in der Autowerkstatt - Darauf sollten Sie achten Expedition Wangels - Das große Glück: ein Traktor







Montag, 6. Mai 2019, 17.15 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Erfolgsstory eines Klebestifts - 50 Jahre Pritt-Stift







Montag, 6. Mai 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Keanu Reeves in Berlin - Kinostart von "John Wick: Kapitel 3" Beerdigung von Jean von Luxemburg - Europas Adel trauert Lisa Maria Potthoff beim Training - Stunt-Arbeit für "Sarah Kohr"







Montag, 6. Mai 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Wohnmobil online anmieten - Worauf Sie achten sollten



Individuelles Reisen mit dem Camper macht Spaß und liegt im Trend. Jährlich fahren rund eine Million Deutsche damit in den Urlaub. Doch nicht jeder besitzt ein eigenes Ferienhaus auf Rädern. Die Lösung: ein Wohnmobil oder einen ausgebauten Camper online mieten. Sowohl gewerbliche als auch private Plattformen bieten Wohnmobile und Camper an. Doch wo genau liegt der Unterschied? Mieten über eine Plattform von privat ist meist günstiger, und oft hat man direkt Kontakt zum Besitzer des Campers. Doch ist die Erreichbarkeit im Notfall auch gesichert? Und was ist mit dem Versicherungsschutz? Oder ist der gewerbliche Anbieter nicht nur teurer, sondern auch zuverlässiger? Ein Vergleich auf den unterschiedlichen Plattformen lohnt sich in jedem Fall. Denn Konditionen, Anforderungen und Preise können auch bei ähnlichen Angeboten recht unterschiedlich sein. Worauf man achten muss - bei der Auswahl des Fahrzeugs, bei der Buchung, aber auch bei der Übergabe des Campers vor dem Urlaub - zeigt der WISO-Tipp.



Weitere Themen: Blumen zum Muttertag - Versandhändler im Check Salatgurken aus dem Supermarkt - Teuer oder billig einkaufen? Infrastruktur auf dem Prüfstand - WISO-Truck vergleicht Autobahnen



