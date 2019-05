Straubing (ots) - Ob in der SPD derartige taktische Überlegungen überhaupt noch eine Rolle spielen, wenn es bei der Europawahl und der zeitgleichen Bürgerschaftswahl in Bremen die prognostizierte nächste Schlappe gibt, darf indes bezweifelt werden. Schon nach dem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis traten die Genossen den Weg in die Koalition nur unter großen inneren Widerständen an. Die glücklose Parteichefin Andrea Nahles ist nach nur einem Jahr im Amt angezählt. Auch sie konnte bislang nicht beantworten, wo die SPD in der politischen Landschaft der Gegenwart ihren Platz hat.



